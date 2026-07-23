Mash: Украина теряет до $80 млн в день из-за ударов ВС РФ по портам

Систематические удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Николаева и Южного привели к критическому снижению экспортных возможностей Украины. По оценкам украинских властей, ежедневные потери бюджета от простоя морских портов составляют около 80 млн долларов, а потенциальный ежемесячный ущерб может достичь 2−3 млрд. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.