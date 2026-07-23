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Mash: Украина теряет до $80 млн в день из-за ударов ВС РФ по портам

Украина несет многомиллионные убытки из-за остановки работы портов Одессы, Черноморска и Николаева. По оценкам СМИ, ежедневные общий ущерб может достичь 3 млрд долларов на фоне отказа судовладельцев от заходов в акваторию.

Источник: Reuters

Систематические удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Николаева и Южного привели к критическому снижению экспортных возможностей Украины. По оценкам украинских властей, ежедневные потери бюджета от простоя морских портов составляют около 80 млн долларов, а потенциальный ежемесячный ущерб может достичь 2−3 млрд. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что движение судов на вход в украинские порты практически полностью прекращено. Крупнейшие судоходные компании уведомили Киев о приостановке сотрудничества, что фактически заблокировало морской экспорт.

Потери морских путей наносят существенный урон аграрному сектору, который ранее обеспечивал значительную долю валютной выручки страны. Согласно статистике за январь-февраль 2026 года, экспорт агропродукции принес Украине около $4 млрд, при этом основная часть поставок — рапсовое масло, кукуруза и пшеница — осуществлялась именно через Черное море.

Ключевыми потребителями украинской сельхозпродукции выступали страны Евросоюза (около 50% объема), государства Ближнего Востока и Северной Африки (20%), а также Турция, доля которой в структуре экспорта выросла до 13%. Учитывая текущую блокировку портов, эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение бюджетных поступлений, что ставит под угрозу выполнение экспортных обязательств перед ключевыми торговыми партнерами.

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