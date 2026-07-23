Режим ЧС ввели в станице Динской после атаки БПЛА. Об этом сообщили в администрации Динского района.
Режим ЧС из-за взрывов БПЛА, падения осколков и повреждения жилых зданий действует с 22 июля. Напомним, в станице Динской обломки попали в два частных дома.
«Создана специальная комиссия, ее задача — зафиксировать повреждения жилья, утрату имущества и нарушения условий жизни у граждан, пострадавших из-за чрезвычайной ситуации», — сообщили в администрации Динского района.
Обращения принимают в станице Динской по улице Красной, 53/1, 3 этаж, кабинет № 32.
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