СМИ: Франция может передать Украине новейшую РСЗО Thundart для испытаний

Как пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», комплекс базируется на шасси грузового автомобиля Scania по колесной формуле 8×8 с поворотным пусковым модулем. Ракеты для Thundart создаются совместимыми с существующими пусковыми установками LRU, а их дальность полета в базовой версии заявлена на уровне 150 км с планами увеличения до 500 км в перспективе. За систему наведения боеприпасов отвечает компания Safran, которая интегрирует в ракеты технологии, уже успешно применяемые в семействе французских корректируемых авиабомб AASM Hammer.