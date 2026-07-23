СМИ: Франция может передать Украине новейшую РСЗО Thundart для испытаний

Французская сторона, вероятно, рассматривает возможность передачи Украине прототипов перспективного ракетного комплекса большой дальности Thundart для проведения их испытаний в реальных боевых условиях. Об этом сообщает аккаунт French Aid to Europe в соцсети X со ссылкой на анонимные источники.
По данным этих источников, целью отправки вооружения в зону конфликта является получение комплексами статуса «проверенных в боях» (combat-proven). Новая система разрабатывается ведущими европейскими оборонными концернами MBDA и Safran для замены устаревших реактивных систем залпового огня LRU (Lance-Roquettes Unitaire), созданных на базе шасси M270 и стоящих на вооружении сухопутных войск Франции.
Как пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», комплекс базируется на шасси грузового автомобиля Scania по колесной формуле 8×8 с поворотным пусковым модулем. Ракеты для Thundart создаются совместимыми с существующими пусковыми установками LRU, а их дальность полета в базовой версии заявлена на уровне 150 км с планами увеличения до 500 км в перспективе. За систему наведения боеприпасов отвечает компания Safran, которая интегрирует в ракеты технологии, уже успешно применяемые в семействе французских корректируемых авиабомб AASM Hammer.
По сообщениям издания Defence Blog и ряда украинских СМИ, государственная платформа оборонных инноваций Brave1 активно продвигает программу «Испытания в Украине» (Test in Ukraine). Она приглашает иностранных производителей отправлять прототипы своей техники непосредственно в войска для реальной оценки, после чего разработчики получают подробный отчет о результатах применения. Ранее Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции (AID) уже анонсировали совместную инициативу, в рамках которой новые технологии также планируется внедрить через эту платформу.
На данный момент официального подтверждения планов по передаче прототипов Thundart не поступало.