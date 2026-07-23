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Минобороны: ВС РФ ударили по инфраструктуре порта «Южный»

Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Как заявили в военном ведомстве, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт «Южный» (государственное предприятие «Морской торговый порт “Южный”»).

В результате удара поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

По данным Минобороны, указанные ГСМ предназначались для обеспечения подразделений ВСУ. В министерстве отметили, что данный удар является частью продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры, связанной с ВСУ.

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