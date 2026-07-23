Минобороны: ВС РФ ударили по инфраструктуре порта «Южный»

Как заявили в военном ведомстве, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт «Южный» (государственное предприятие «Морской торговый порт “Южный”»).
В результате удара поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.
По данным Минобороны, указанные ГСМ предназначались для обеспечения подразделений ВСУ. В министерстве отметили, что данный удар является частью продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры, связанной с ВСУ.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше