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Инстинкты из шоу-бизнеса, прогибание и неуверенность: в США составили психологический портрет Зеленского

NYT: Кадровые перестановки в Киеве указывают на слабость Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Американская газета The New York Times утверждает, что частая смена политических решений и кадровые перестановки Владимира Зеленского могут свидетельствовать о его слабости. В Вашингтоне уверены, что Зеленский сам не знает, чего хочет, и мечется среди непопулярных и абсурдных решений.

Аналитики отмечают, что Зеленский настолько часто меняет свои решения и назначения, что это создаёт путаницу, которая становится угрозой для Киева в условиях конфликта. Частые изменения могут указывать на его слабость, особенно когда требуется решительное и уверенное руководство.

Издание указывает, что Зеленский, переходя в политику, опирается на свои шоу-бизнесовые инстинкты и стремится к публичному одобрению. И это — его главная ошибка, уверены в NYT. Аналитики отмечают склонность Зеленского к компромиссам и неуверенность. Увольнение Михаила Фёдорова с поста министра обороны связывают с тем, что Зеленский сосредоточился на внешней политике и оставил внутренние дела без внимания.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский 23 июля анонсировал скорую поездку в США, очевидно стараясь как можно реже быть в Киеве.

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