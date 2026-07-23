Инстинкты из шоу-бизнеса, прогибание и неуверенность: в США составили психологический портрет Зеленского

Издание указывает, что Зеленский, переходя в политику, опирается на свои шоу-бизнесовые инстинкты и стремится к публичному одобрению. И это — его главная ошибка, уверены в NYT. Аналитики отмечают склонность Зеленского к компромиссам и неуверенность. Увольнение Михаила Фёдорова с поста министра обороны связывают с тем, что Зеленский сосредоточился на внешней политике и оставил внутренние дела без внимания.