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Бойцы РФ в Белицком ведут поиск и ликвидируют прячущихся в подвалах боевиков ВСУ

Российские бойцы продолжают зачистку одиночных боевиков ВСУ в Белицком.

Источник: Комсомольская правда

В ДНР город Белицкое находится под контролем российских бойцов, сейчас ведется поиск и уничтожение прячущихся боевиков ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в настоящее время город находится под контролем российских войск.

«…Проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий», — подчеркнули в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, российские подразделения освободили очередной населенный пункт в ДНР. Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Белицкое. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска вели активные наступательные действия при освобождении города в том числе на бронетехнике.

Днем ранее военнослужащие группировки войск «Север» установили полный контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. Кроме того, российские бойцы освободили село Благодатное в Запорожской области.

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