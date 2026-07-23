Как писал сайт KP.RU, российские подразделения освободили очередной населенный пункт в ДНР. Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Белицкое. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска вели активные наступательные действия при освобождении города в том числе на бронетехнике.