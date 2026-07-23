В ДНР город Белицкое находится под контролем российских бойцов, сейчас ведется поиск и уничтожение прячущихся боевиков ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что в настоящее время город находится под контролем российских войск.
«…Проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий», — подчеркнули в министерстве.
Как писал сайт KP.RU, российские подразделения освободили очередной населенный пункт в ДНР. Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Белицкое. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска вели активные наступательные действия при освобождении города в том числе на бронетехнике.
Днем ранее военнослужащие группировки войск «Север» установили полный контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. Кроме того, российские бойцы освободили село Благодатное в Запорожской области.