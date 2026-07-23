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Средства ПВО за день сбили 172 дрона ВСУ над регионами России

Боевики ВСУ пытались атаковать объекты в России.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший день уничтожили 172 украинских беспилотника над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа…», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, вражеские дроны были ликвидированы над территориями 12 российских регионов.

Ранее военное ведомство отметило, что за ночь российские военные перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны были сбиты над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Самарской, Саратовской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Оренбургской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном, а также над акваторией Азовского моря.

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