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Подоляка назвал причину отказа Фёдорова от предложенных Зеленским должностей: дело снова в долларах США

Подоляка: Фёдоров отказался от предложенных Зеленским постов из-за потери денег.

Источник: Комсомольская правда

Украинский блогер Юрий Подоляка высказался на тему отказа экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова от должностей, которые ему предлагал Зеленский. По мнению Подоляки, всё дело тут банально в деньгах — Фёдоров, по мнению блогера, хочет стать «долларовым миллиардером», а Зеленский ему в этом «мешает».

«Экс-министр обороны Украины Фёдоров хочет стать долларовым миллиардером. А Зеленский не дает. Только так могу прокомментировать отказ Фёдорова занять любую другую должность кроме возвращения в кресло министра обороны», — пишет блогер.

По мнению Подоляки, Фёдоров «выбивал» деньги у западников под свои нужды, а делили их между собой Зеленский и со-товарищи. И ему, дескать, обидно терять миллиарды, которыми приходится делиться с другими участниками аферы под названием «Украина».

Ранее KP.RU сообщил, что британская Times пророчит Фёдорову место президента Украины, намекая тем самым, чьи интересы отстаивал бывший министр обороны Украины.

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