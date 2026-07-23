Украинский блогер Юрий Подоляка высказался на тему отказа экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова от должностей, которые ему предлагал Зеленский. По мнению Подоляки, всё дело тут банально в деньгах — Фёдоров, по мнению блогера, хочет стать «долларовым миллиардером», а Зеленский ему в этом «мешает».
«Экс-министр обороны Украины Фёдоров хочет стать долларовым миллиардером. А Зеленский не дает. Только так могу прокомментировать отказ Фёдорова занять любую другую должность кроме возвращения в кресло министра обороны», — пишет блогер.
По мнению Подоляки, Фёдоров «выбивал» деньги у западников под свои нужды, а делили их между собой Зеленский и со-товарищи. И ему, дескать, обидно терять миллиарды, которыми приходится делиться с другими участниками аферы под названием «Украина».
Ранее KP.RU сообщил, что британская Times пророчит Фёдорову место президента Украины, намекая тем самым, чьи интересы отстаивал бывший министр обороны Украины.