Подоляка назвал причину отказа Фёдорова от предложенных Зеленским должностей: дело снова в долларах США

Украинский блогер Юрий Подоляка высказался на тему отказа экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова от должностей, которые ему предлагал Зеленский. По мнению Подоляки, всё дело тут банально в деньгах — Фёдоров, по мнению блогера, хочет стать «долларовым миллиардером», а Зеленский ему в этом «мешает».