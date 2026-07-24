Военкор Хейсканен сообщил о попытках ВСУ «кошмарить» Мелитополь финскими БПЛА

По его словам, он делал репортажи, в которых «показывал сожженные фуры и машины, где не было никаких военных». «Вообще Мелитополь — невоенный город, там военных нет, а [ВСУ] делают все, чтобы “закошмарить” мирное население и чтобы они стали “ненавидеть” Россию, взяли вилы и пошли против правительства. Но такого не будет, потому что люди ждали Россию. Все люди, с кем я общался, ждали ее со слезами на глазах, помогали российским военным, раненым, всем помогали», — подчеркнул военкор.