Военкор Хейсканен сообщил о попытках ВСУ «кошмарить» Мелитополь финскими БПЛА

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ВСУ пытаются «кошмарить» мирных жителей Мелитополя, нанося удары финскими и натовскими беспилотниками по гражданским объектам. Об этом ТАСС заявил военный корреспондент из Финляндии Кости Хейсканен.
«Мелитополь всегда был спокойным, но в последнее время [ВСУ] решили запустить по нему все свои дроны, которые у них есть. Это и натовские, и финские БПЛА. Финляндия “как бы” не принимает участие в войне, но она делает дроны. Компания Nokia предоставляет техническое обеспечение ВСУ, и они бьют по мирному населению», — сказал Хейсканен.
По его словам, он делал репортажи, в которых «показывал сожженные фуры и машины, где не было никаких военных». «Вообще Мелитополь — невоенный город, там военных нет, а [ВСУ] делают все, чтобы “закошмарить” мирное население и чтобы они стали “ненавидеть” Россию, взяли вилы и пошли против правительства. Но такого не будет, потому что люди ждали Россию. Все люди, с кем я общался, ждали ее со слезами на глазах, помогали российским военным, раненым, всем помогали», — подчеркнул военкор.
Хейсканен также указал на лицемерие Запада. «Как Запад это может позволить? Запад — это такая лживая свинья, которая врет своим людям, несмотря на то, что на Западе люди становятся нищими», — заключил он.