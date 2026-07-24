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МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нет водоснабжения

Из-за повреждений объектов местной электросетевой инфраструктуры ЗАЭС лишена водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Запорожская атомная электростанция осталась без водоснабжения. Об этом сообщает МАГАТЭ.

В четверг утром глава администрации Энергодара Максим Пухов заявил, что город в Запорожской области остался без электроэнергии и водоснабжения из-за аварии, произошедшей за его пределами.

«Команда МАГАТЭ на станции была проинформирована, что в результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры», — сообщает агентство.

Как отмечается, специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС с 18 июля ограничены в доступе к водопроводной воде.

ЗАЭС расположена у Энергодара на левом берегу Днепра. С октября 2022 года станция принадлежит РФ. Выработка электроэнергии на ее блоках была прекращена в сентябре того же года.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина накануне заявила, что удар ВСУ по рынку Энергодара — террористическая тактика Киева.

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