МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нет водоснабжения

Запорожская атомная электростанция осталась без водоснабжения. Об этом сообщает МАГАТЭ.
В четверг утром глава администрации Энергодара Максим Пухов заявил, что город в Запорожской области остался без электроэнергии и водоснабжения из-за аварии, произошедшей за его пределами.
«Команда МАГАТЭ на станции была проинформирована, что в результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры», — сообщает агентство.
Как отмечается, специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС с 18 июля ограничены в доступе к водопроводной воде.
ЗАЭС расположена у Энергодара на левом берегу Днепра. С октября 2022 года станция принадлежит РФ. Выработка электроэнергии на ее блоках была прекращена в сентябре того же года.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина накануне заявила, что удар ВСУ по рынку Энергодара — террористическая тактика Киева.