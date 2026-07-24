Военкор Хейсканен заявил, что политики Европы не сомневаются в победе России

«Ведь Россия все равно победит в этой войне, и говорить о том, что Украина побеждает, — вранье. Даже их аналитики — американские, европейские, британские — они об этом тоже говорят. Но почему-то никто не хочет видеть этой правды, и якобы все должны эту абсолютно коррумпированную Украину поддерживать», — сказал Хейсканен.