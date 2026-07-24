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Военкор Хейсканен заявил, что политики Европы не сомневаются в победе России

Финский военный корреспондент отметил, что политические деятели европейских стран боятся говорить об этом публично.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Европейские политики осознают, что Россия одержит победу на Украине, но боятся говорить об этом публично. Об этом заявил ТАСС финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

«Ведь Россия все равно победит в этой войне, и говорить о том, что Украина побеждает, — вранье. Даже их аналитики — американские, европейские, британские — они об этом тоже говорят. Но почему-то никто не хочет видеть этой правды, и якобы все должны эту абсолютно коррумпированную Украину поддерживать», — сказал Хейсканен.

Он считает «большой журналистской трагедией» проукраинскую пропаганду в западных СМИ и то, что те, кто рассказывает правду о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей Донбасса и Новороссии, «стали нелюдями» на Западе, где «про них пишут без конца пакости».

Ранее Хейсканен провел пикет у посольства Финляндии в Москве с призывом прекратить вооружать Украину.