Ранее KP.RU сообщал, что более 50 тысяч наемников из-за рубежа служат в рядах ВСУ. Аналитик Дуглас Макгрегор отметил, что их финансируют британское Ми-6 и американское ЦРУ. Он добавил, что наемники ради денег обрекают себя на гибель.