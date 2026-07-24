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Попавшие в плен наемники не признаются в службе ВСУ: «Не находят в себе смелости»

Бастрыкин: наемники в плену боятся признаться в боях на стороне ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные наемники, оказавшиеся в российском плену, избегают признания своего участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений», — сказал глава СК России в интервью ТАСС.

По словам Бастрыкина, иностранцы утверждают, что выполняли исключительно задачи в тылу. Он уточнил, что следственные органы располагают материалами, которые подтверждают участие наемников в боевых действиях.

Ранее KP.RU сообщал, что более 50 тысяч наемников из-за рубежа служат в рядах ВСУ. Аналитик Дуглас Макгрегор отметил, что их финансируют британское Ми-6 и американское ЦРУ. Он добавил, что наемники ради денег обрекают себя на гибель.

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