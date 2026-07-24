Попавшие в плен наемники не признаются в службе ВСУ: «Не находят в себе смелости»

Иностранные наемники, оказавшиеся в российском плену, избегают признания своего участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений», — сказал глава СК России в интервью ТАСС.
По словам Бастрыкина, иностранцы утверждают, что выполняли исключительно задачи в тылу. Он уточнил, что следственные органы располагают материалами, которые подтверждают участие наемников в боевых действиях.
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