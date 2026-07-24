Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян лишь подтверждают политику Киева по геноциду русских. Об этом заявил депутат ГД Леонид Слуцкий.
«В современном мире публично рассуждать об отсутствии права каких-либо наций на существование может только настоящий последователь идеологии гитлеровских карателей. Собственно, своими словами этот главком ВСУ с красноречивой фамилией для военачальника подтвердил линию на проведение киевским режимом геноцида русских», — сказал Слуцкий.
Слуцкий также назвал Драпатого «законченным нацистом», достойным трибунала за преступления 2014 года. Тот тогда командовал расстрелами и танковыми обстрелами мирных жителей Донбасса, выступавших против госпереворота.
В 2023 году Драпатый дал скандальное интервью, в котором заявил, что у русских якобы нет права на существование, а жители Донбасса, по его словам, являются «отрыжкой Советского Союза».
Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления Драпатого о русских подтверждают неонацизм Киева.