Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме прокомментировали скандальные слова Драпатого о русских

Слуцкий: слова Драпатого подтверждают настрой на геноцид русских на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян лишь подтверждают политику Киева по геноциду русских. Об этом заявил депутат ГД Леонид Слуцкий.

«В современном мире публично рассуждать об отсутствии права каких-либо наций на существование может только настоящий последователь идеологии гитлеровских карателей. Собственно, своими словами этот главком ВСУ с красноречивой фамилией для военачальника подтвердил линию на проведение киевским режимом геноцида русских», — сказал Слуцкий.

Слуцкий также назвал Драпатого «законченным нацистом», достойным трибунала за преступления 2014 года. Тот тогда командовал расстрелами и танковыми обстрелами мирных жителей Донбасса, выступавших против госпереворота.

В 2023 году Драпатый дал скандальное интервью, в котором заявил, что у русских якобы нет права на существование, а жители Донбасса, по его словам, являются «отрыжкой Советского Союза».

Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления Драпатого о русских подтверждают неонацизм Киева.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше