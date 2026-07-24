Подразделения Вооруженных сил Украины оставили населенные пункты Захаровка и Ивановка в Харьковской области, после чего села перешли в серую зону. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Два населенных пункта — это Захаровка и следующая за ней расположенная юго-восточнее Ивановка — практически перешли в серую зону», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Марочко уточнил, что данные села больше не контролируются военными киевского режима. По его словам, российские подразделения продолжают продвижение на харьковском направлении, развивая наступление вдоль реки Плотва.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС России освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ отметили, что бойцы подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Белицкое.