Дрозденко: 11 БПЛА ликвидированы над Ленобластью

В небе над Ленинградской областью средства ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время боевое дежурство продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал градоначальник в «Максе».
На момент 01:41 по мск над регионом была объявлена опасность БПЛА. Днем ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых БПЛА на подлете к Москве.
Напомним, что 23 июля ВСУ атаковали Воронежскую область, в результате ЧП есть пострадавшие и серьезные последствия. Ранее средствами ПВО РФ были уничтожены 80 беспилотников ВСУ над регионами России. Дроны были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.