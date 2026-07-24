Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин оценил шансы Киева вступить в Евросоюз: надеяться не на что

Пушилин заявил, что Украина не имеет шансов на вступление в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Украина не сможет стать членом Европейского союза, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Таких шансов у Украины не было ни в 2014 году, ни до этого, ни после этого», — сказал он в беседе с ТАСС.

Глава ДНР также заявил, что западные обещания принять Украину в ЕС являются не более чем инструментом манипуляции.

Ранее Пушилин также сравнил ожидания украинцев вступить в Евросоюз с «морковкой для осла», которой попросту манипулируют.

В июне 2026 года на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

По данным издания Junge Welt, надежды Украины на скорое членство в ЕС буквально разбились о реальность: на брюссельской конференции Киеву не пообещали вступление к 2028 году.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше