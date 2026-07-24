Украина не сможет стать членом Европейского союза, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Таких шансов у Украины не было ни в 2014 году, ни до этого, ни после этого», — сказал он в беседе с ТАСС.
Глава ДНР также заявил, что западные обещания принять Украину в ЕС являются не более чем инструментом манипуляции.
Ранее Пушилин также сравнил ожидания украинцев вступить в Евросоюз с «морковкой для осла», которой попросту манипулируют.
В июне 2026 года на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
По данным издания Junge Welt, надежды Украины на скорое членство в ЕС буквально разбились о реальность: на брюссельской конференции Киеву не пообещали вступление к 2028 году.