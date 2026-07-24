Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летний ребёнок своим телом прикрыл брата при детонации дрона под Белгородом

В Белгородской области ребёнок спас брата от дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области 11-летний мальчик спас трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ. Об этом проинформировал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В момент атаки дрона Клим своим телом прикрыл ребенка, сообщил Шуваев.

«Сам получил осколочные ранения, но сохранил маленького братика невредимым», — написал Шуваев в «Максе».

Врио губернатора также сообщил о героическом поступке 17-летнего Арсения. Во время атаки ВСУ на автобус в Шебекино юноша, несмотря на множественные осколочные ранения и контузию, помогал другим пострадавшим пассажирам выбираться из поврежденного транспортного средства.

Накануне Шуваев заявил, что ВСУ 153 раза атаковали Белгородскую область за сутки.

Тем временем силы ПВО продолжают работу в Ленинградской области. Этой ночью уже ликвидированы 11 БПЛА над регионом.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше