11-летний ребёнок своим телом прикрыл брата при детонации дрона под Белгородом

В Белгородской области 11-летний мальчик спас трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ. Об этом проинформировал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
В момент атаки дрона Клим своим телом прикрыл ребенка, сообщил Шуваев.
«Сам получил осколочные ранения, но сохранил маленького братика невредимым», — написал Шуваев в «Максе».
Врио губернатора также сообщил о героическом поступке 17-летнего Арсения. Во время атаки ВСУ на автобус в Шебекино юноша, несмотря на множественные осколочные ранения и контузию, помогал другим пострадавшим пассажирам выбираться из поврежденного транспортного средства.
Накануне Шуваев заявил, что ВСУ 153 раза атаковали Белгородскую область за сутки.
Тем временем силы ПВО продолжают работу в Ленинградской области. Этой ночью уже ликвидированы 11 БПЛА над регионом.