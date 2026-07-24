Беженка рассказала, что ВС РФ встречали мирных жителей Константиновки с улыбкой

«[Отношение к жителям Константиновки] очень разное, поверьте мне, очень-очень разное. Когда тебя встречают [бойцы ВС РФ] с улыбкой, и когда тебе [военные ВСУ] говорят, что ты не должен здесь находиться, вали отсюда, тут у нас другие планы, это очень разное. И очень по-разному получаются отношения ко всему происходящему вокруг. Когда тебе улыбаются люди, которые тебя не знают, когда тебе говорят “здраствуйте” и когда не отворачивают лица, ну это в любом случае другое, это приятно, ты чувствуешь себя человеком», — рассказала беженка.