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Беженка рассказала, что ВС РФ встречали мирных жителей Константиновки с улыбкой

Анна Щелкунова отметила, что ВСУ грубили и гнали людей из населенного пункта.

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Бойцы Вооруженных сил России в отличие от военных ВСУ с улыбкой встречали гражданское население Константиновки ДНР. Об этом ТАСС сообщила беженка Анна Щелкунова.

«[Отношение к жителям Константиновки] очень разное, поверьте мне, очень-очень разное. Когда тебя встречают [бойцы ВС РФ] с улыбкой, и когда тебе [военные ВСУ] говорят, что ты не должен здесь находиться, вали отсюда, тут у нас другие планы, это очень разное. И очень по-разному получаются отношения ко всему происходящему вокруг. Когда тебе улыбаются люди, которые тебя не знают, когда тебе говорят “здраствуйте” и когда не отворачивают лица, ну это в любом случае другое, это приятно, ты чувствуешь себя человеком», — рассказала беженка.

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