Дрозденко: Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до 33

На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых БПЛА на подлете к столице. До этого беспилотники ВСУ нанесли удар по объекту ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области. Этой же ночью над Севастополем были ликвидированы четыре украинских дрона. В свою очередь, в период с 11 июля, ВС РФ поразили почти 30 судов в портах Украины и в море, перевозивших грузы для ВСУ.