Дрозденко: Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до 33

Число сбитых беспилотников над Ленинградской областью увеличилось до 33. Об этом проинформировал губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в «Максе».
Информация появилась около 04:25 по мск.
Напомним, что на момент 03:14 по мск над территорией Ленинградской области были сбиты 11 БПЛА.
На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых БПЛА на подлете к столице. До этого беспилотники ВСУ нанесли удар по объекту ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области. Этой же ночью над Севастополем были ликвидированы четыре украинских дрона. В свою очередь, в период с 11 июля, ВС РФ поразили почти 30 судов в портах Украины и в море, перевозивших грузы для ВСУ.