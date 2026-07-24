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Дрозденко: Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до 33

ВСУ пытаются атаковать Ленинградскую область, рбаотает ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Число сбитых беспилотников над Ленинградской областью увеличилось до 33. Об этом проинформировал губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в «Максе».

Информация появилась около 04:25 по мск.

Напомним, что на момент 03:14 по мск над территорией Ленинградской области были сбиты 11 БПЛА.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых БПЛА на подлете к столице. До этого беспилотники ВСУ нанесли удар по объекту ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области. Этой же ночью над Севастополем были ликвидированы четыре украинских дрона. В свою очередь, в период с 11 июля, ВС РФ поразили почти 30 судов в портах Украины и в море, перевозивших грузы для ВСУ.

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