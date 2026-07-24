Беженка сообщила, что жители Константиновки осознанно остались в городе

«Там очень много сейчас людей, детей, чтобы вы понимали. То, что говорят [украинские власти], что там тысяча — полторы, нет, там очень много людей. И все с детьми, старики тоже, которые не потому, что не могут выйти, а потому, что тоже ждут спасения [ВС РФ] и тоже шли осознанно на это», — сказала она.