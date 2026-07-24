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Беженка сообщила, что жители Константиновки осознанно остались в городе

Наталия Паршина рассказала, что люди ждали освобождения населенного пункта ВС РФ.

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Жители Константиновки (ДНР), оставшиеся в городе, несмотря на принудительную эвакуацию со стороны украинских властей, осознанно не покидали свои дома, отказываясь от выезда на Украину и ждали освобождения города ВС РФ. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная местная жительница Наталия Паршина.

«Там очень много сейчас людей, детей, чтобы вы понимали. То, что говорят [украинские власти], что там тысяча — полторы, нет, там очень много людей. И все с детьми, старики тоже, которые не потому, что не могут выйти, а потому, что тоже ждут спасения [ВС РФ] и тоже шли осознанно на это», — сказала она.

Она также добавила, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних с 28 августа 2024 года и угрожали родителям лишением родительских прав за отказ от выезда на подконтрольную Киеву территорию.

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