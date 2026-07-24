Угрозу атаки БПЛА объявили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном канале экстренного оповещения горожан о ЧС.
«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении в «Максе».
Кроме этого, на момент 01:42 по мск в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. К 04:25 по мск число сбитых беспилотников над Ленинградской областью увеличилось до 33. Над регионом продолжает работу ПВО. Также четыре беспилотника были уничтожены днем ранее на подлете к столице.
Ранее средствами ПВО были ликвидированы 80 беспилотников ВСУ над регионами России. Так, дроны уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.