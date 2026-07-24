В Перми вручили Звезду Героя России маме погибшего участника СВО

«Пермская земля всегда была родиной героев. Лев продолжил дело предков, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Гордимся им и всегда будем помнить его подвиг. Он — пример мужества и стойкости для наших бойцов и всех нас», — отметил глава региона, обращаясь к матери героя.