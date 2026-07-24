В России высказались о возобновлении переговоров по Украине

«В дипломатии нет ничего невозможного. Абсолютно правильно сказал наш министр, что мы готовы к переговорам. Это всегда говорил наш президент, в любом варианте был готов к переговорам, но главное, чтобы было желание противоборствующей стороны. Я имею ввиду Украину. И самое главное, даже [желание] не Украины, а ее союзников европейских и, конечно же, американцев. Американцы многое могут сделать для начала переговоров, но главное, чтобы эти переговоры были не в виде перемирия для того, чтобы пополнить запасы вооружений, сделать ротацию ВСУ, чтобы дать им передышку, а потом продолжить войну с Российской Федерацией», — сказал Джабаров.