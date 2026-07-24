Беженка рассказала, что ВСУ выгоняли жителей Константиновки из подвалов в мороз

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в Константиновке (ДНР) выгоняли мирных жителей из подвалов, где они укрывались от обстрелов, давая им всего 30 минут на сборы и запрещая забирать с собой вещи, еду и воду. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная местная жительница Наталия Паршина.