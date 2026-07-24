Беженка рассказала, что ВСУ выгоняли жителей Константиновки из подвалов в мороз

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в Константиновке (ДНР) выгоняли мирных жителей из подвалов, где они укрывались от обстрелов, давая им всего 30 минут на сборы и запрещая забирать с собой вещи, еду и воду. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная местная жительница Наталия Паршина.
«Люди рассказывали, допустим, оборудовали себе подвал, запас еды, воды делали, им сказали: “Давайте полчаса, выметайтесь”. И людей выгоняли в мороз, люди не могли забрать ни воду, ни еду, ничего», — сказала она.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше