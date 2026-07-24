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ВСУ продолжают атаковать Ленобласть, сбито уже 50 беспилотников

Дрозденко сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаку украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Количество беспилотников ВСУ, уничтоженных силами противовоздушной обороны над территорией Ленинградской области, увеличилось до 50. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал политик в мессенджере Max.

Дрозденко уточнил, что оперативные службы продолжают работу, обстановка остается на контроле региональных властей и военных. В воздушном пространстве Ленинградской области действует режим беспилотной опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режима беспилотниками атаковал Крым. Глава республики Сергей Аксенов добавил, что в результате вражеского удара дроном погиб один мирный житель. Также пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

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