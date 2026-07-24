Ракетную опасность объявили в Самарской области утром 24 июля

Утром в пятницу, 24 июля 2026 года, в Самарской области объявили ракетную опасность. Сразу после этого в регионе завыли сирены, которые сопровождались сообщениями о воздушной тревоге.
«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях со сплошными стенами. Не подходите к окнам», — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место. В связи с ракетной опасностью в Самарской области объявили режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не выпускает и не принимает самолеты.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше