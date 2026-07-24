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Ракетную опасность объявили в Самарской области утром 24 июля

В Самарской области ранним утром 24 июля включили сирены из-за объявления ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 24 июля 2026 года, в Самарской области объявили ракетную опасность. Сразу после этого в регионе завыли сирены, которые сопровождались сообщениями о воздушной тревоге.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях со сплошными стенами. Не подходите к окнам», — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место. В связи с ракетной опасностью в Самарской области объявили режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не выпускает и не принимает самолеты.

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