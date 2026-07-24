Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два бесхозных автомобиля с приморской таможни отправят в зону СВО

Прокуратура добилась признания имущества государственной собственностью.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморская транспортная прокуратура выявила на таможенных складах два автомобиля, владельцы которых так и не были установлены, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По заявлениям Приморского транспортного прокурора в судебном порядке имущество признано бесхозяйным и обращено в собственность государства», — говорится в сообщении.

После вступления решений в законную силу автомобили были переданы для дальнейшего направления в зону проведения специальной военной операции. Передачу организовали совместно прокуратура и таможенные органы.