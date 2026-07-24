Два бесхозных автомобиля с приморской таможни отправят в зону СВО

Приморская транспортная прокуратура выявила на таможенных складах два автомобиля, владельцы которых так и не были установлены, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«По заявлениям Приморского транспортного прокурора в судебном порядке имущество признано бесхозяйным и обращено в собственность государства», — говорится в сообщении.
После вступления решений в законную силу автомобили были переданы для дальнейшего направления в зону проведения специальной военной операции. Передачу организовали совместно прокуратура и таможенные органы.