Движение общественного транспорта приостановили в Самаре утром 24 июля

В Самаре утром 24 июля 2026 года приостановили движение наземного общественного транспорта. Это связано с объявлением в регионе ракетной опасности.
«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в него для укрытия свободный», — сообщил глава города Иван Носков.
Также в Самарской области сейчас не летают самолеты. Введен режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает воздушные суда.
Жителей региона просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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