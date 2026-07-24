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Движение общественного транспорта приостановили в Самаре утром 24 июля

В Самаре приостановили работу наземного общественного транспорта, метро открыто.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре утром 24 июля 2026 года приостановили движение наземного общественного транспорта. Это связано с объявлением в регионе ракетной опасности.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в него для укрытия свободный», — сообщил глава города Иван Носков.

Также в Самарской области сейчас не летают самолеты. Введен режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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