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В семи российских регионах объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской и других областях.

Источник: Комсомольская правда

Режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане.

«На территории Республики Татарстан введен режим “Ракетная опасность”. Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении ГУ МЧС по республике в «Максе».

Ранее аналогичное предупреждение объявлялось в Курской, Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областях.

В 01:06 мск исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук одним из первых объявил об угрозе в регионе. Около 05:33 по мск ракетную опасность объявили в Татарстане.

Кроме этого, аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Чебоксар временно остановили прием и отправку воздушных судов.

Wildberries к утру 24 июля временно приостановил работу двух складов в Петербурге — в Шушарах и Уткиной Заводи.

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