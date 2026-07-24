В семи российских регионах объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане.
«На территории Республики Татарстан введен режим “Ракетная опасность”. Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении ГУ МЧС по республике в «Максе».
Ранее аналогичное предупреждение объявлялось в Курской, Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областях.
В 01:06 мск исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук одним из первых объявил об угрозе в регионе. Около 05:33 по мск ракетную опасность объявили в Татарстане.
Кроме этого, аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Чебоксар временно остановили прием и отправку воздушных судов.
Wildberries к утру 24 июля временно приостановил работу двух складов в Петербурге — в Шушарах и Уткиной Заводи.