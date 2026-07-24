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БПЛА ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе в Петербурге

Беглов рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Информация размещена на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

«Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий», — говорится в сообщении.

Губернатор также сообщил, что в Санкт-Петербурге устраняют последствия атаки беспилотников, работу координирует оперативный штаб.

Тем временем количество беспилотников ВСУ, уничтоженных силами противовоздушной обороны над территорией Ленинградской области, увеличилось до 50. Кроме этого, два склада Wildberries в Петербурге к утру 24 июля временно приостановили работу. Речь идет о логистических комплексах в Шушарах и Уткиной Заводи.

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