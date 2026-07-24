БПЛА ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе в Петербурге

В Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Информация размещена на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.
«Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий», — говорится в сообщении.
Губернатор также сообщил, что в Санкт-Петербурге устраняют последствия атаки беспилотников, работу координирует оперативный штаб.
Тем временем количество беспилотников ВСУ, уничтоженных силами противовоздушной обороны над территорией Ленинградской области, увеличилось до 50. Кроме этого, два склада Wildberries в Петербурге к утру 24 июля временно приостановили работу. Речь идет о логистических комплексах в Шушарах и Уткиной Заводи.