«Петербург подвергается атаке БПЛА украинских нацистов. Работают средства ПВО», — говорится в заявлении на сайте администрации.
Специалисты занимаются ликвидацией последствий, оперштаб координирует деятельность городских служб.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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