«…Почему? Потому что сразу несколько государств мира станут пособниками террористических организаций», — сказала Кузнецова для ТАСС.
Парламентарий также напомнила, что после терактов 11 сентября 2001 года в США антитеррористическая резолюция была принята членами Совбеза ООН «в считаные минуты».
По ее мнению, западные лидеры, в отличие от России, не способны на самостоятельные и суверенные решения.
Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что киевский режим целенаправленно атакует жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что собранные следствием материалы подтверждают умышленный характер ударов ВСУ по мирным гражданам и объектам.
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