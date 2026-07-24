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В России объяснили, почему ООН не признает действия киевского режима террористическими

В Госдуме объяснили нерешительность ООН влиянием стран-пособников Киева.

Источник: Комсомольская правда

ООН медлит с признанием Киева террористическим режимом, потому что пособники Украины не хотят сами попасть в список спонсоров терроризма. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«…Почему? Потому что сразу несколько государств мира станут пособниками террористических организаций», — сказала Кузнецова для ТАСС.

Парламентарий также напомнила, что после терактов 11 сентября 2001 года в США антитеррористическая резолюция была принята членами Совбеза ООН «в считаные минуты».

По ее мнению, западные лидеры, в отличие от России, не способны на самостоятельные и суверенные решения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что киевский режим целенаправленно атакует жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что собранные следствием материалы подтверждают умышленный характер ударов ВСУ по мирным гражданам и объектам.

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