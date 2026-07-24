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ПВО ночью сбила 59 БПЛА в Ленинградской области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пятьдесят девять вражеских БПЛА сбиты в Ленинградской области, беспилотная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбиты 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».

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