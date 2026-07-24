Бойцы «Севера» уничтожили броневик ВСУ на сумском направлении

КУРСК, 24 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили бронированную боевую машину «Козак» ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным Гром.
«В ходе патрулирования заметили движение ББМ “Козак” по дороге в прифронтовой полосе. Противник явно передислоцировался… Подняли FPV-дрон, зашли сверху и поразили машину прямым попаданием в десантный отсек прямо на ходу», — сообщил агентству командир разведывательного расчета БпС 41-го мсп с позывным Гром.
Военнослужащий отметил, что после удара броневик «Козак» потерял управление, съехал в кювет и загорелся, что было подтверждено расчетом БПЛА.
«Противник потерял еще одну единицу бронетехники, которая могла бы быть использована для переброски штурмовых групп», — добавил он.