Пленный Богатырев: украинских пограничников атаковали сослуживцы

Богатырев добавил, что после обстрела группа связалась с командованием, но эвакуации не было. Он также рассказал, что группа хотела утром уйти пешком, но к рассвету никого не осталось. Пленный добавил, что его и еще одного тяжелораненого сослуживцы попросту бросили.