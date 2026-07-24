Пленный Богатырев: украинских пограничников атаковали сослуживцы

Заместитель начальника 3-й заставы 4-го отряда Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырев рассказал ТАСС, что во время эвакуации с позиций он и его сослуживцы попали под минометный огонь со стороны украинских военнослужащих.
Богатырев сдался в плен российским военным на харьковском направлении.
«…В это время по нам работали FPV-дрон и миномет. Мы повыпрыгивали, побежали в ближайшую посадку. Были тяжело ранены два человека, в том числе и я», — сказал собеседник агентства.
Богатырев добавил, что после обстрела группа связалась с командованием, но эвакуации не было. Он также рассказал, что группа хотела утром уйти пешком, но к рассвету никого не осталось. Пленный добавил, что его и еще одного тяжелораненого сослуживцы попросту бросили.
Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ оставили Захаровку и Ивановку в Харьковской области, после чего села перешли в серую зону.