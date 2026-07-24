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Неизвестная инфекция сразила 26 боевиков ВСУ в Черниговской области

26 боевиков ВСУ скончались в Черниговской области от неизвестной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

Жертвами неизвестной острой инфекции стали более 20 боевиков 36-й путевосстановительной бригады ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания… 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — сказал источник.

21 июля киевский главарь Владимир Зеленский провел совещание с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армейских корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты. Темой встречи стало обсуждение провокаций на черниговском направлении.

Как ранее сообщал KP.RU, командование армии Украины начало активное наращивание число группировок в Черниговской области. Сейчас в регионе наблюдается серьезная проблема с энергоснабжением.

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