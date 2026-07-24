Жертвами неизвестной острой инфекции стали более 20 боевиков 36-й путевосстановительной бригады ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания… 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — сказал источник.
21 июля киевский главарь Владимир Зеленский провел совещание с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армейских корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты. Темой встречи стало обсуждение провокаций на черниговском направлении.
Как ранее сообщал KP.RU, командование армии Украины начало активное наращивание число группировок в Черниговской области. Сейчас в регионе наблюдается серьезная проблема с энергоснабжением.