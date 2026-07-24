ВСУ атаковали Ленобласть: горит склад Wildberries, обрушилась птицефабрика, есть пострадавшие

В результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на складах Wildberries в Ленинградской области, три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании “Вайлдберриз” в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека», — написал он в мессенджере Max.
Дрозденко уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.
По данным губернатора, в поселке Синявино в результате удара ВСУ часть одного из складов птицефабрики «Северная» обрушилась. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь над Ленобластью было сбито 59 украинских дронов. Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что ВСУ ударили по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В аэропорту Пулково было задержано около 50 рейсов, 15 ждут с запасных аэродромов.