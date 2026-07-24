ВСУ атаковали Ленобласть: горит склад Wildberries, обрушилась птицефабрика, есть пострадавшие

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь над Ленобластью было сбито 59 украинских дронов. Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что ВСУ ударили по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В аэропорту Пулково было задержано около 50 рейсов, 15 ждут с запасных аэродромов.