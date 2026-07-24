В Ленинградской области из-за атаки БПЛА обрушился склад птицефабрики

«В результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики “Северная” в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
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