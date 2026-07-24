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При ударе БПЛА по складу Wildberries в Ленобласти пострадали три человека

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Три человека пострадали при ударе беспилотников по складу Wildberries в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района», — написал он на платформе «Макс».

Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Губернатор добавил, что при попадании БПЛА обрушился склад птицефабрики «Северная», пострадавших нет.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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