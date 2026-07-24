Датская журналистка назвала главную слабость ВСУ

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в убежавших из страны, но и в сотнях тысяч украинцев, которые прячутся внутри государства. Журналистка отметила, что мобилизация на Украине приводит к серьезному расколу в обществе, а стычки между вербовщиками и мужчинами становятся все жестче.