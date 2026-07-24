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Датская журналистка назвала главную слабость ВСУ

В DR назвали главной слабостью ВСУ нехватку желающих идти на передовую.

Источник: Комсомольская правда

Корреспондент датской телерадиокомпании DR в России и на Украине Матильде Кимер в эфире DR заявила, что главная слабость украинской армии — нехватка желающих принимать участие в боевых действиях.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в убежавших из страны, но и в сотнях тысяч украинцев, которые прячутся внутри государства. Журналистка отметила, что мобилизация на Украине приводит к серьезному расколу в обществе, а стычки между вербовщиками и мужчинами становятся все жестче.

«Нехватка желающих — это определенно в принципе самая большая слабость украинской армии», — сказала корреспондент.

Кимер указала на дилемму: украинцы считают важным защищать страну, но не хотят отправлять на передовую своих близких.

Обстановка с мобилизацией на Украине продолжает обостряться. В сети появляются видео, на которых сотрудники ТЦК (аналог военкомата) силой задерживают мужчин, избивают их и увозят в неизвестном направлении, нередко прямо с улиц и из общественных мест. Эти кадры вызывают широкий резонанс. Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизованные на Украине массово бегут еще до попадания на передовую.

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