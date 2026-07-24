Действия украинских националистов можно сравнить с гитлеровцами. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«С моральной стороны и по тому, как действуют украинские националисты и наемники, это сопоставимо с действиями гитлеровцев», — сказал он.
Глава ведомства подчеркнул, что это доказывают многочисленные примеры их жестокости. С юридической же точки зрения действия боевиков ВСУ относятся к преступлениям против человечности.
Ранее финский военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что несмотря на фашистские действия Украины, которой руководит Запад, российская армия добьется всех поставленных целей.
До этого стало известно, что во время оккупации ВСУ районов Курской области, боевики Зеленского, как и в свое время фашисты, раскидывали газеты с пропагандой и фейками.