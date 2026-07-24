Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге временно закрыли движение по Московскому шоссе в районе Шушар

Власти продолжают устранять последствия утренней атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге временно закрыто движение по Московскому шоссе в районе Шушар. Об этом стало известно на сервисе «Яндекс. Карт». Как сообщают водители в чате «Разговорчики», проезд перекрыли. На месте работают сотрудники ДПС, разворачивая машины в объезд. По шоссе могут общественный транспорт, спецтехника и пешеходы.

— Из-за невозможности проезда по шоссе изменены маршруты общественного транспорта. Автобусы № 179, 192, 196, 197 и 388 теперь следуют через Дунайский проспект и Софийскую улицу, а затем по действующим маршрутам, — рассказали в пресс-службе петербургского «Организатора перевозок».

Жителям Славянки рекомендуется использовать пригородные электрички в качестве альтернативного способа передвижения.

Напомним, ранее на Петербург и Ленобласти обрушилась атака беспилотников. В Петербурге — в Шушарах — пострадали гражданские объекты. Власти приступили к устранению последствий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше