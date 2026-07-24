Что известно о Ракетной опасности в Татарстане 24 июля

Утром 24 июля режим ракетной опасности был введен в 12 субъектах РФ. В Татарстане тревога действовала около трех часов, аэропорты временно закрывались. Подробности — в материале Kazan.aif.ru.
Хронология событий
Первые сообщения о ракетной опасности начали поступать ночью. В 01:06 по московскому времени исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук объявил об угрозе в регионе. Вслед за этим режим ввели в Курской, Калужской, Орловской и Тульской областях.
К утру география тревоги значительно расширилась. В 05:27 по московскому времени режим ракетной опасности был объявлен на всей территории Татарстана. В Казани зазвучали сирены воздушной тревоги, жителей призвали принять меры безопасности и пройти в укрытия.
Одновременно с Татарстаном режим ввели в Чувашии, Ульяновской, Пензенской и Самарской областях. С учетом ночных предупреждений к утру 24 июля ракетная опасность действовала уже в 12 регионах России.
Рекомендации для населения
Спасатели напомнили жителям алгоритм действий при объявлении режима ракетной опасности:
Если вы дома:
- плотно закройте окна и не подходите к ним;
- перекройте газ, воду, отключите электричество;
- укройтесь в помещении без окон — ванной, коридоре, туалете, кладовой;
- сядьте на пол у несущей стены, подальше от окон.
Если есть возможность спуститься в подвал:
- возьмите документы, телефон, деньги и необходимые вещи;
- предупредите соседей, помогите детям, пожилым, людям с инвалидностью;
- спуститесь в подземное укрытие.
На улице или в транспорте:
- остановитесь (или попросите водителя остановиться);
- покиньте машину и укройтесь в ближайшем подземном или полуподземном помещении.
Глава Чувашии Станислав Трофимов пояснил, что при ракетной опасности следует действовать так же, как при угрозе атаки БПЛА. Изменение названия режима связано прежде всего с протоколами работы силовых ведомств.
Последствия для авиасообщения
В связи с введением режима все три аэропорта Татарстана — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — временно закрыли для приема и отправки рейсов. Аналогичные ограничения коснулись авиагаваней Самары, Ульяновска, Пензы и Саратова.
По данным Росавиации, аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Жуковский) и Санкт-Петербурга в этот же период принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введенными временными ограничениями воздушного пространства.
Отмена режима
По данным на утро 24 июля, режим ракетной опасности в ряде регионов был отменен. Однако в отдельных субъектах, в том числе в Воронежской и Тамбовской областях, режим сохранялся.
Официальные службы продолжали мониторить обстановку, призывая граждан следить за обновлениями в официальных каналах и соблюдать меры предосторожности до полной отмены всех ограничений.