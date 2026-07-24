ПВО сбила более 570 украинских дронов над территорией России за ночь

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В частности, дроны противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.
Помимо этого, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы беспилотниками различного типа, в основном — самолетного.