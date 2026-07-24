Над регионами России за ночь сбили 571 украинский БПЛА

В ведомстве отметили, что все сбитые цели представляли собой летательные аппараты самолетного типа.
Подробности не приводятся. Известны лишь регионы, над которыми были перехвачены БПЛА — Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская область.
Кроме того, беспилотники были сбиты над территорией Московского региона, Краснодарского края и республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В Минобороны отметили, что все цели были уничтожены дежурными силами ПВО.
Ранее о массированной атаке БПЛА на Санкт-Петербург сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что из-за атаки БПЛА загорелись склады Wildberries. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что работу приостановили два логистических комплекса компании.