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В Севастополе пройдут учения флота со стрельбами

В районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт ориентировочно до 10:00 мск флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, в ходе учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей Севастополя предупредили, что будут слышны неоднократные взрывы.

Ранее информация о проведении учений поступала 23 июля. Вечером прошлого дня Михаил Развожаев сообщал, что до 23:00 мск в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. В тот период также были запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.

Кроме того, по данным главы Севастополя, прошедшей ночью на территории города дважды объявляли воздушную тревогу — около 23:23 мск и 02:54 мск. В обоих случаях она продлилась около одного часа. Информация о разрушениях и падениях обломков беспилотных летательных аппаратов на территории города не поступала.

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