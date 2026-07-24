В Севастополе пройдут учения флота со стрельбами

Ранее информация о проведении учений поступала 23 июля. Вечером прошлого дня Михаил Развожаев сообщал, что до 23:00 мск в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. В тот период также были запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.