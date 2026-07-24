Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник назвал цель атаки на склады Wildberries в Ленинградской области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Ленинградской области была направлена на дезорганизацию снабжения гражданского населения и воздействие на настроения мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: РИА Новости

В пятницу утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара БПЛА по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека.

«Цель врага — это попытки дезорганизации снабжения гражданского населения и оказание влияния на настроения мирных жителей», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше