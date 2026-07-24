Мирошник назвал цель атаки на склады Wildberries в Ленинградской области

В пятницу утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара БПЛА по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека.
«Цель врага — это попытки дезорганизации снабжения гражданского населения и оказание влияния на настроения мирных жителей», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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