ВСУ атаковали логистический комплекс Wildberries в Симферополе

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев — на всех складах была проведена оперативная эвакуация… По предварительным данным, пострадавших нет», — написала Ким в своем Telegram-канале.