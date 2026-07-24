ВСУ атаковали логистический комплекс Wildberries в Симферополе

В Крыму всю ночь действовала беспилотная опасность, сообщалось, что в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Также в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщалось ранее.
«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев — на всех складах была проведена оперативная эвакуация… По предварительным данным, пострадавших нет», — написала Ким в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас ведутся работы по устранению последствий вражеских атак. Усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.
В ночь с 21 на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске, информировала ранее Ким. В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.