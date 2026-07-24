Эксперт: почему Киев не пойдет на мир даже после потери Донбасса

Эксперт признал, что освобождение Донбасса, безусловно, создаст более выгодные условия для урегулирования конфликта. Однако он считает, что киевский режим после потери территорий не остановится. Украинская сторона продолжит наносить удары, в первую очередь с помощью беспилотников. В ответ Россия будет вынуждена занимать новые районы.
«Все-таки есть надежда, что украинская власть образумится и начнет выстраивать более конструктивные переговоры. Если мы военным путем возвращаем и освобождаем свои территории, значит, они не готовы к миру. И что нам тогда делать? Нам нужно дальше принуждать их к соглашению», — заявил собеседник NEWS.ru.
Политолог подчеркнул, что сейчас российская армия сосредоточила основные усилия на ударах по критически важным объектам и портам Украины. Как отметил эксперт, работа по принуждению к миру направлена не только на Киев, но и на всех его спонсоров, включая тех, кто оказывает помощь или участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.
ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с территории ДНР. 23 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Белицкое. Освобождение армией РФ Белицкого в ДНР усугубляет ситуацию для Вооруженных сил Украины на добропольском участке, отметил военный эксперт Андрей Марочко.