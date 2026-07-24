Эксперт: почему Киев не пойдет на мир даже после потери Донбасса

«Все-таки есть надежда, что украинская власть образумится и начнет выстраивать более конструктивные переговоры. Если мы военным путем возвращаем и освобождаем свои территории, значит, они не готовы к миру. И что нам тогда делать? Нам нужно дальше принуждать их к соглашению», — заявил собеседник NEWS.ru.