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Эксперт: почему Киев не пойдет на мир даже после потери Донбасса

Украина вряд ли пойдет на мирное соглашение, даже если потеряет контроль над Донбассом. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, в сложившейся ситуации России нужно наращивать давление, чтобы добиться подписания договоренностей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт признал, что освобождение Донбасса, безусловно, создаст более выгодные условия для урегулирования конфликта. Однако он считает, что киевский режим после потери территорий не остановится. Украинская сторона продолжит наносить удары, в первую очередь с помощью беспилотников. В ответ Россия будет вынуждена занимать новые районы.

«Все-таки есть надежда, что украинская власть образумится и начнет выстраивать более конструктивные переговоры. Если мы военным путем возвращаем и освобождаем свои территории, значит, они не готовы к миру. И что нам тогда делать? Нам нужно дальше принуждать их к соглашению», — заявил собеседник NEWS.ru.

Политолог подчеркнул, что сейчас российская армия сосредоточила основные усилия на ударах по критически важным объектам и портам Украины. Как отметил эксперт, работа по принуждению к миру направлена не только на Киев, но и на всех его спонсоров, включая тех, кто оказывает помощь или участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.

ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с территории ДНР. 23 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Белицкое. Освобождение армией РФ Белицкого в ДНР усугубляет ситуацию для Вооруженных сил Украины на добропольском участке, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

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