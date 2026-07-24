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В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы за прошедшие сутки в ходе отражения атак ВСУ уничтожили 4 вражеских беспилотника. Люди не пострадали», — написал он в своем канале в МАКС.

В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.22, отбой дали в 00.42. Второй раз тревогу объявили в 02.53 и отменили спустя чуть менее часа.

В пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что отечественные силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над страной 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

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